Frane, al via i lavori di messa in sicurezza di contrada Ringa a San Pier Niceto nel Messinese

Può partire il consolidamento dell’abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto, nel Messinese. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e diretta da Sergio Tumminello, ha aggiudicato i lavori, ponendo fine ad una situazione di rischio e di pericolo per l’intera area. Ad eseguirli, in ragione di un ribasso del 26,02 per cento e per un importo di 2,8 milioni di euro, sarà un’associazione temporanea di imprese coordinata dalla Promedil Giorgio Di Stefano di Partanna (Tp). Si completa così l’opera avviata con un primo intervento, negli anni Ottanta, che non eliminò tutte le criticità esistenti in questo versante di sud-est che ha la classificazione di rischio più alta, R4. Nell’ultimo periodo, infatti, si è registrato un aggravamento della situazione generale con diverse frane che hanno causato lesioni in edifici privati e al sistema viario.Tra le soluzioni tecniche contenute nella progettazione alla base dei lavori, la realizzazione di paratie di pali in cemento armato e la regimentazione delle acque, ma anche il ripristino del canale esistente. Previste pure opere di drenaggio e di ripristino ambientale. Inoltre, verranno predisposti dei terrazzamenti nei tratti di pendio interessati dagli interventi, attraverso una serie di muretti flessibili in gabbioni metallici riempiti di pietrame.