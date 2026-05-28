Networking d’elite nel cuore della Sicilia: debutta “Radici”, l’evento che riunisce i professionisti della comunicazione

– L’agenzia Dietro Ogni Comunicazione nata a Catania e diventata un hub di creatività siciliano con una sede anche a Palermo, trasformerà, dall’8 al 12 giugno, l’antico casale Tenute Gigliotto di Enna in un vero e proprio laboratorio di idee ed esperienze. Un’occasione unica per dieci professionisti selezionati che possono candidarsi da tutta Italia.

La prima edizione di “Radici”, l’evento che Dietro Ogni Comunicazione dedica all’ecosistema professionale del marketing e della comunicazione, vedrà i dieci ospiti condividere spazi, sessioni formative e momenti informali. L’obiettivo è tanto semplice quanto concreto: ribaltare lo stereotipo della Sicilia come luogo da cui si parte, restituendole invece il ruolo di polo di attrazione e aggregazione per numerosi professionisti, oltre a far incontrare le migliori menti del panorama digitale creativo italiano e scoprire l’anima più autentica della Sicilia. Un nuovo modo per far combaciare tradizione e innovazione.

“Dietro Ogni Comunicazione è composta da giovani intraprendenti legati alle loro origini, e da questo nasce il concept di Radici. Ciò che ci spinge a riproporre con costanza eventi di questo tipo è la voglia di invertire il trend e trasformare la Sicilia in un luogo di arrivo e non di partenza. Siamo estremamente convinti delle potenzialità che la nostra terra ha e vogliamo contribuire ad amplificarle”, afferma Lorenzo Pesce, CEO di Dietro Ogni Comunicazione. “Crediamo inoltre che oggi le aziende debbano diventare narratrici di sé stesse, capaci di influenzare attraverso la propria identità, i valori e il legame autentico con il territorio. Un approccio che fa parte della nostra visione e del modo in cui interpretiamo la comunicazione.”

Un programma costruito ad hoc per unire strategia, networking e gusto

La convention alternerà interventi di alto profilo a esperienze culinarie e sociali, costruite per favorire relazioni genuine e proficue. Tra gli ospiti con cui i partecipanti potranno confrontarsi spiccano profili di primo livello e dal background variegato, tra cui Walter Angiolucci (direttore commerciale di Publipiù), Giada Bernile (creative supervisor di Caffeina | Ideas Never Sleep), il pizzaiolo e food creator Lele Scandurra (L’Evoluzione, la pizzeria col più alto punteggio Gambero Rosso di Catania) ed Edoardo Esposito, conosciuto come “Sespo”,giovane content creator tra i più noti del panorama italiano, insieme ad ospiti a sorpresa di rilevanza nazionale ancora in fase di definizione.

Insieme, faranno immergere i protagonisti nello spirito più autentico della Sicilia.

“Per il debutto di Radici abbiamo pensato a una formula che prevede un numero limitato di partecipanti e una full immersion di quattro giorni tra formazione, cultura e buon cibo. Visto il successo delle precedenti due edizioni dedicate ai collaboratori di Dietro Ogni Comunicazione, testimoniato da oltre 70 ore di formazione, curate da speaker di brand consolidati come l’agenzia digitale Caffeina, e più di 4,7 milioni di utenti raggiunti sui social, abbiamo deciso di aprire l’evento a un pubblico di professionisti, proponendo una lineup di rilievo e con competenze complementari rispetto al mondo del marketing”, commenta Cristiano Guagliardo, Marketing Manager di Dietro Ogni Comunicazione.