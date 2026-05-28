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Villalba,il nuovo sindaco ringrazia i suoi paesani: “Il bene del nostro paese e dei nostri cittadini è la mia unica priorità”

Carmelo Barba

Villalba,il nuovo sindaco ringrazia i suoi paesani: “Il bene del nostro paese e dei nostri cittadini è la mia unica priorità”

Gio, 28/05/2026 - 14:14

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VILLALBA – La lista “Vivere Villalba” ha vinto le elezioni amministrative del 2026. Il nuovo sindaco ringrazia i villalbesi: “Oggi sento il bisogno di rivolgere un grazie immenso a tutti voi. Grazie per la fiducia, per il calore e per aver creduto così fermamente nel nostro progetto per Villalba. Questa vittoria appartiene a tutti noi. Il netto margine di 100 voti non è un traguardo personale: è la vittoria di una comunità intera che ha scelto di guardare avanti, insieme. Un abbraccio fortissimo va ai candidati della mia lista: una squadra eccezionale che ha affrontato queste settimane con entusiasmo ed energia. Grazie anche a tutti i sostenitori che, dietro le quinte e senza sosta, hanno donato tempo, passione e sorrisi. Siete stati fondamentali!  Da oggi mi impegno ad essere il sindaco di tutti. Metterò le mie competenze, la mia determinazione e la mia dedizione al servizio di Villalba. Il bene del nostro paese e dei nostri cittadini è la mia unica priorità ed è per questo che auspico fin da subito un dialogo sereno, aperto e rispettoso con i consiglieri di minoranza: per costruire il futuro della nostra amata Villalba abbiamo bisogno delle idee e della collaborazione di tutti. Il nostro viaggio insieme comincia adesso. Mettiamoci al lavoro! (Fabio Plumeri Sindaco)”

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