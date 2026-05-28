Mussomeli, per le amministrative gli elettori hanno premiato la buona amministrazione: ieri scambio di consegne fra l’uscente Catania e il nuovo sindaco Nigrelli

MUSSOMELI – Gli elettori mussomelesi hanno votato e premiato in maggioranza la buona amministrazione nel segno della continuità. Emozioni e soddisfazioni erano visibili nei volti di coloro che sono stati, ieri pomeriggio, presenti, soprattutto dei protagonisti, prima presso il Plesso scolastico Madonna di Fatima durante la proclamazione dei risultati finali del voto e, successivamente, presso la casa comunale, dove l’uscente ed il subentrante sindaco si sono intrattenuti con i consiglieri e sostenitori per i ringraziamenti e per un momento di gioia condivisa. Presente all’incontro la dottoressa Teresa Burgio, segretario generale del comune di Mussomeli. Un colpo d’occhio vedere nuovi e vecchi consiglieri insieme in un cammino già tracciato: un idillio che indica in modo chiaro la convinta volontà di rendere ancora più attrattiva Mussomeli perseguendo gli obiettivi precedentemente condivisi. Parola d’ordine sembra essere “continuità, dinamismo e operosità”, mettendo subito all’angolo l’improvvisazione. Assai emozionato è apparso Giuseppe Catania, mentre il consueto volto sorridente di Gianluca Nigrelli, per qualche attimo, è sembrato essere cambiato proprio quando ha manifestato il suo pensiero rivolto ai suoi genitori che da lassù condividono la gioia e la responsabilità del figlio. Momenti, dunque, di emozione e consapevolezza che non sono sfuggiti agli occhi dei presenti. I consiglieri intervistati hanno ringraziato i propri sostenitori manifestando grinta e tanta viglia di spendersi per il paese di Mussomeli.