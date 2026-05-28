Caltanissetta. Consiglio comunale monotematico e in adunanza aperta sul Parco Dubini

Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 18 maggio 2026, il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio comunale monotematico e in adunanza aperta per giovedì 4 giugno 2026 alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare di Palazzo del Carmine.

Un unico punto all’ordine del giorno:

1. Proposta di deliberazione n.53 del 28/05/2026: “Chiusura del Parco Dubini”.

Sono stati invitati ad intervenire nel corso dell’adunanza il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Dr. Salvatore Ficarra e il presidente del “Comitato promotore per la riapertura e la salvaguardia del Parco Dubini”, Dott. Gaetano Paladini.

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web:https://caltanissetta.consiglicloud.it