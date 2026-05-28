Impresa Mussomeli: i Piccoli categoria Primi calci 2017 Vincitori del Torneo Interprovinciale!

PORTO EMPEDOCLE – I piccoli campioni della ASD Mussomeli (classe 2017) firmano un’autentica impresa sportiva, conquistando la Coppa del Torneo Interprovinciale. Il cammino della squadra guidata dai mister Vincenzo Pellitteri e Fabio Messina è iniziato dagli ottavi di finale a Favara, fino ad arrivare alla finalissima di Porto Empedocle. Contro i padroni di casa, dati da tutti come grandissimi favoriti, i baby calciatori del Mussomeli hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, vincendo una partita pazzesca per 5-4. Ecco i 9 piccoli eroi protagonisti del trionfo: Giorgio Finocchiaro, Vincenzo Mantio, Mattia Di Maria, Andrea Mancuso, Carmelo Barba, Matteo Nobile, Erik Bellanca, Kevin Messina, Salvatore Di Carlo, Elia Bio. Un successo straordinario che premia la grinta e il talento di un gruppo fantastico. Complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico!