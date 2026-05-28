Finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato circa 2.500 litri di gasolio agricolo e denunciato il titolare di una carrozzeria di autoveicoli e rimorchi di Vittoria per sottrazione fraudolenta al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e per la mancanza del certificato di prevenzione incendi. Il carburante era in tre cisterne e, secondo l’accusa, era utilizzato indebitamente dai mezzi dell’azienda. (ANSA).
Scoperto deposito abusivo nel Ragusano, sequestrati circa 2.500 litri di gasolio agricolo
Gio, 28/05/2026 - 11:22
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