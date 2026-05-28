Scoperto deposito abusivo nel Ragusano, sequestrati circa 2.500 litri di gasolio agricolo

Finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato circa 2.500 litri di gasolio agricolo e denunciato il titolare di una carrozzeria di autoveicoli e rimorchi di Vittoria per sottrazione fraudolenta al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e per la mancanza del certificato di prevenzione incendi. Il carburante era in tre cisterne e, secondo l’accusa, era utilizzato indebitamente dai mezzi dell’azienda. (ANSA).