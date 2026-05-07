Palermo, La Vardera: “Allo Zen mercato rionale vietato con metodi mafiosi”

“Oggi, come ogni giovedì, si sarebbe dovuto tenere il mercato rionale allo Zen. Invece, è successo qualcosa di incredibile: la famiglia di un soggetto già imputato per gravi reati nell’operazione ‘Bivio’ ha scritto sui social che oggi non si sarebbero tenuti i mercati e di fare arrivare il messaggio a tutti”. A denunciarlo sono il deputato regionale siciliano e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, e i consiglieri comunali del gruppo Oso, Giulia Argiroffi e Ugo Forello, parlando di “un’imposizione con metodo mafioso, che si è poi configurata nell’effettivo divieto ai commercianti di montare il proprio gazebo per il mercato”. “Siamo vicini a quei commercianti e non possiamo stare zitti – aggiungono -. La vicenda sta accadendo proprio questa mattina e per questa ragione chiediamo che le istituzioni intervengano immediatamente. Nessuno può sostituirsi allo Stato ed è assurdo come, ancora oggi, lavorare in certi quartieri sia così difficile per i commercianti perbene”, concludono La Vardera, Argiroffi e Forello. (Loc/Adnkronos)