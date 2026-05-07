Agricoltura, il presidente dell’Ars Galvagno: “Accorpare Pac e coesione smantella il pilastro Ue”

“Guardiamo con forte preoccupazione al prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue. La prospettiva di accorpare in un unico strumento i fondi agricoli Pac e quelli di coesione va infatti, nella direzione sbagliata. In Sicilia l’agricoltura non si misura in percentuali, ma in persone che restano, in campagne che non muoiono, in cibo sicuro mentre il clima cambia drasticamente e soprattutto in sudore non ripagato”. Lo ha detto il presidente dell’ Ars Gaetano Galvagno intervenendo alla 171esima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni in corso a Bruxelles alla presenza di Veronika Vrecionova presidente della Commissione Agri del Parlamento europeo. Il presidente dell’ARS è stato particolarmente critico su un eventuale fusione delle due misure: “Fondere la PAC nei fondi di coesione – ha sottolineato nel proprio intervento – significa smantellare il primo pilastro dell’Europa, così si colpisce la Sicilia e con essa le Regioni e tutte le aree rurali. La PAC non è assistenza! E’ strategia, è reddito, è inclusione. Per questo noi chiediamo sostegno rurale vero per i territori. Tutti gli agricoltori vogliono risposte concrete ed immediate perché oggi difendere l’agricoltura non significa difendere una categoria, ma l’Europa”. (ITALPRESS).