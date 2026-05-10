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Agrigento, confisca da 500mila euro a un imprenditore

Redazione 3

Agrigento, confisca da 500mila euro a un imprenditore

Dom, 10/05/2026 - 10:04

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La Cassazione ha confiscato beni per oltre 500mila euro a G. T. imprenditore edile ritenuto fiancheggiatore di un presunto capo provincia di Cosa Nostra agrigentina. Passano allo Stato terreni, depositi bancari e una struttura commerciale. Revocata la confisca di due polizze vita della moglie e un’azienda del figlio. Annullata la misura di prevenzione personale con rinvio alla corte d’appello di Palermo. I beni sequestrati dalla guardia di finanza valevano complessivamente 1.100.000 euro. L’uomo fu condannato a tre anni per favoreggiamento personale aggravato verso il presunto boss, scontando un anno di carcere. (AGI)

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