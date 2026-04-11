Tanti auguri Circolo Tennis Palermo, svelate le iniziative sportive e culturali

Una lunga storia di successi sportivi in campo nazionale e internazionale. Cento anni di vita rappresentano un traguardo che pochi circoli possono annoverare nel panorama nazionale. Il Circolo Tennis Palermo ha festeggiato venerdì 10 aprile, questo storico traguardo e l’ha fatto con una conferenza stampa all’interno del Salone del sodalizio fondato nel 1926 alla presenza delle istituzioni, dei dirigenti del Ct Palermo, degli esponenti della Fitp Sicilia e di alcuni tra gli atleti che hanno contribuito a rendere più che florida la bacheca con titoli nazionali e internazionali.

Presenti alla conferenza stampa, moderata dal giornalista Angelo Morello, il presidente Alessandro Lazzaro, l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello, il vicepresidente vicario Fitp Sicilia Gaetano Alfano oltre ad Enzo Naso, campione italiano in singolare nel 1977, Silvia Albano, campionessa italiana under 12 nel 2006 e Gabriele Piraino, punta di diamante del settore giovanile del Circolo, atleta del team di serie A1, nonché vincitore del Torneo dell’Avvenire nel 2019.

E’ toccato al presidente del Ct Palermo, Alessandro Lazzaro illustrare le iniziative che si svolgeranno fino a dicembre: dallo sport, alla cultura, per passare anche ad una mostra Multimediale (curata da Laura Barreca e Pietro Airoldi) che racconterà la storia del Circolo attraverso foto, video e cimeli. Spicca anche il “Tennis in piazza” con la presenza dell’ex campionessa degli Open degli Stati Uniti Flavia Pennetta.

Dichiarazioni

Alessandro Lazzaro

“Un grande orgoglio per me, da presidente, celebrare questa giornata storica. Stiamo profondendo ogni sforzo affinchè tutti questi eventi che abbiamo presentato oggi rappresentino correttamente tutto ciò che il Circolo Tennis Palermo è, è stato, e sarà per la città di Palermo. Tra le iniziative, mi piace sottolineare il Tennis in Piazza con la partecipazione di Flavia Pennetta, poi l’inserimento del Ct Palermo all’interno delle vie dei tesori e di Piano City, senza dimenticare la Mostra Multimediale che sarà inaugurata a giugno”.

ALESSANDRO ANELLO

“Complimenti al Circolo Tennis Palermo, vero e proprio punto di riferimento per lo sport palermitano che può vantare ben due squadre nel campionato di serie A1. Siamo pronti a supportare le iniziative che il Circolo sta mettendo in piedi. Ci auguriamo quanto prima che questo glorioso sodalizio possa nuovamente tornare ad organizzare un torneo internazionale nel panorama del circuito professionistico”.

ENZO NASO

“Ho risposto con grande piacere e orgoglio all’invito da parte del presidente. Sono felce di aver vinto dei titoli con la casacca del Circolo che è certamente tra i più belli in Italia e che ha fatto la storia del tennis azzurro”.

GAETANO ALFANO

“Sono qui al Circolo da più di 70 anni e questo traguardo dei 100 anni mi rende particolarmente fiero. Da maestro di tennis sono molto contento che da qui ai prossimi mesi ci siano anche iniziative culturali.”

SILVIA ALBANO

“Sono felicissima di essere qui quest’oggi e di condividere con tutti voi la felicità di rientrare tra le atlete ad aver vinto titoli italiani con la maglia del Circolo. Ricordo con piacere i tanti allievi della Scuola Tennis che sono venuti a fare il tifo per me quando ho giocato il torneo Wta al Country”

GABRIELE PIRAINO

“Il Circolo è casa mia e lo sarà sempre. Sono onorato di giocare per questo club e di portare in giro per il mondo questi colori”.

