San Cataldo. Venerdì 17 aprile, “Oltre le pagine”: un incontro per guardarsi dentro attraverso la storia di Anna

Un viaggio dentro sé stessi, tra fragilità, ricerca di identità e desiderio di rinascita. È questo il cuore dell’incontro promosso da ITACA APS, una nuova associazione nata a San Cataldo, impegnata nella promozione sociale e culturale.

Il primo evento, di forte impatto, si terrà il 17 aprile alle ore 18:30 presso la Sala Borsellino e ospiterà la presentazione del romanzo “Anna è un nome palindromo”, edito dalla casa indipendente Capovolte, dell’autrice bresciana Francesca Svanera.

Non si tratta di una semplice presentazione letteraria, ma di un momento di confronto autentico su temi che toccano da vicino soprattutto i più giovani, ma non solo: il bisogno di essere compresi, la difficoltà di riconoscersi, il peso delle aspettative e il coraggio – spesso faticoso – di cambiare.

La protagonista del romanzo, una ragazza adolescente, attraversa un percorso intimo e complesso, fatto di cadute e ripartenze, in cui ciascun lettore può ritrovare frammenti della propria esperienza. È una storia che parla a chi si sente sospeso, a chi cerca il proprio posto nel mondo, a chi ha bisogno di dare un nome alle proprie emozioni.

A dialogare con l’autrice sarà la psicologa clinica dello sviluppo e psicoterapeuta Azzurra Alù, che accompagnerà la conversazione offrendo spunti di riflessione sul piano emotivo e relazionale, trasformando l’incontro in un’occasione di crescita condivisa.

L’evento si propone come uno spazio aperto, in cui letteratura e vita si intrecciano, dando voce a domande spesso taciute.

Con “Oltre le pagine”, ITACA vuole avviare un format per creare occasioni culturali capaci di generare dialogo e consapevolezza, mettendo al centro la persona e le sue storie, attraverso un rapporto diretto tra scrittori e lettori.