Riesi. Scuola “Paterna”: dal GSE oltre 940 mila euro per l’efficientamento energetico

RIESI. L’Amministrazione Comunale, attraverso il Sindaco Salvatore Sardella, è lieta di comunicare l’Importante risultato ottenuto per l’edilizia scolastica del Comune di Riesi. È stata infatti pubblicata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del plesso “G. Paterna”, per un investimento complessivo di 941.585,75 euro finanziato dal GSE attraverso il Conto Termico 2.0.

L’appalto, con un importo a base di gara di 677.715,28 euro, sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.

Il progetto prevede una riqualificazione profonda dell’edificio, con la sostituzione integrale dei serramenti esterni e delle porte interne, la ristrutturazione completa dell’impianto termico e l’ammodernamento dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria. L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica della struttura, ridurre i consumi e garantire ambienti più confortevoli e sicuri per studenti e personale scolastico.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore ai Lavori Pubblici Elio Angilella, che sottolineano come il finanziamento rappresenti un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione del patrimonio scolastico comunale. «Questo intervento rappresenta un atto di responsabilità verso i nostri studenti, che avranno una scuola più moderna, efficiente e sicura». Il progetto si affianca a un ulteriore intervento già finanziato attraverso i fondi Sviluppo e Coesione per l’adeguamento sismico dello stesso plesso, per un valore complessivo di 2.200.000 euro, la cui gara d’appalto sarà avviata a breve.

La Vice Sindaca Daniela Pasqualetto, con delega alla Pubblica Istruzione, ha espresso soddisfazione per il finanziamento e ha ringraziato la dirigente scolastica dott.ssa Filippina Romano per la preziosa collaborazione e l’attenzione dedicata alla scuola.

L’Amministrazione infine ha voluto evidenziare ed esprimere i sentiti ringraziamenti al lavoro di squadra, dunque alla struttura tecnica e amministrativa che ha seguito l’iter e consentito di raggiungere questo importante risultato.

La progettazione è stata curata dalla società di ingegneria Eureka di Catania, con il contributo determinante assicurato dal RUP geom. Lombardo per la direzione del procedimento e dall’Ufficio Gare, con il dott. Angelo La Rosa e il geom. Gaetano Sanfilippo, che hanno lavorato in sinergia per la predisposizione degli atti e la pubblicazione della procedura sul portale comunale. Gli atti di gara sono pubblicati sul portale comuneriesi.acquistitelematici.it