San Cataldo. I dieci anni dell’Associazione “Un Gesto per un Sorriso”: un cammino di aiuto, sostegno e solidarietà

SAN CATALDO. 19 Aprile 2016 – 19 Aprile 2026: due date un unico filo conduttore, quello della solidarietà. L’Associazione Un Gesto per un Sorriso ha compiuto 10 anni! “Dieci anni – ha sottolineato Michele Falzone – possono sembrare solo tempo, ma per noi sono storie, volti, mani tese e abbracci che restano! Sono sorrisi che nascono anche nei momenti più difficili, sono lacrime trasformate in speranza e amore! In questi 10 anni abbiamo costruito qualcosa che va oltre ogni numero: gioia condivisa, affetto sincero, presenza concreta, aiuto vero”.

Michele Falzone, assieme alla moglie Floriana Lauricella, ha saputo portare avanti in questi anni un percorso rivolto al sostegno alle persone bisognose; un cammino che non s’arrestato e che, anzi, è cresciuto sino a diventare una realtà importante e un punto di riferimento per la solidarietà in Città.

Michele Falzone e Floriana Lauricella hanno poi ribadito: “Abbiamo avuto il privilegio di camminare accanto a persone straordinarie, volontari e donatori dal cuore immenso, capaci di donare senza chiedere nulla in cambio, se non un sorriso, é grazie a voi se oggi siamo quì. È grazie a voi se questo sogno continua a essere vissuto. Ogni passo fatto, è stato un atto d’amore per i bambini, per chi soffre, per chi lotta, per chi ogni giorno ci ricorda il vero significato di umanità. Preghiamo di avere sempre la forza, la salute e il coraggio di andare avanti insieme!A voi, volontari e donatori, chiediamo di restarci accanto, siete la nostra energia, il cuore che batte, il motore che ci permette di non fermarci mai “Infinitamente Grazie”.

Michele Falzone e Floriana Lauricella hanno esteso il loro ringraziamento anche al Banco delle Opere di Carità e alla loro referente di Catania, Maria Carmela Spartà, che li ha accompagnati in questa loro missione.