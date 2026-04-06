Pasqua: Il Gigante, picnic protagonisti (+10%), uova (+10%) e colombe (+5%)

Pasqua e Pasquetta all’insegna del picnic, del pranzo in famiglia e soprattutto della grigliata. E’ quanto emerge dalle stime dell’’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta una settantina di punti vendita), secondo cui, grazie anche al bel tempo, sulla tavola delle feste non è mancato l’agnello che – rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – ha fatto segnare un aumento delle vendite del 10%. Stesso incremento di acquisti anche per tutti i tagli di carne tipicamente usati per le grigliate (in primis salsiccia, costine e pollame).

Immancabili, poi, le colombe (complessivamente +5%), sia nella versione tradizionale (+4%), che in quelle più elaborate (+6%). Bene, in generale, anche i vini (+5%) e in particolare gli spumanti (+8%).Un capitolo a parte per per le uova di cioccolato che hanno fatto segnare un +10% rispetto al 2025. Un classico, anche quest’anno, le uova con il colori delle squadre di calcio con Inter, Milan e Juve le più gettonate.

“La scelta – commenta Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – è prevalentemente al latte per bambini o adolescenti, con vendite quantificabili nel 70%, seguite da quelle fondenti (20%) e nocciolate o bianche (10%)”.