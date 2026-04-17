Notti in Pronto soccorso, vite in corsia. Medici e infermieri si raccontano nel podcast ‘Globuli bianchi’

(Adnkronos) – "Un viaggio dentro il cuore pulsante della sanità". Si presenta così 'Globuli Bianchi', il "primo podcast interamente realizzato da un ospedale pubblico". A promuoverlo è l'Asst Valle Olona, che ha scelto di "condividere esperienze, sfide, emozioni e racconti di chi lavora ogni giorno per proteggere la salute" delle persone. La sanità vista con gli occhi di chi la vive da dentro. Il progetto, spiegano oggi i promotori durante la presentazione del nuovo podcast istituzionale, nasce per "avvicinare i cittadini al mondo della sanità pubblica attraverso storie reali" e "competenze di professionisti sanitari, sociosanitari e amministrativi". Un racconto pensato per rendere la sanità più comprensibile, accessibile e vicina, ideato e narrato dal giornalista Simone Girardin, dirigente della comunicazione di Asst Valle Olona, che ha scelto per i contenuti un linguaggio semplice, "ma – assicurano dall'Asst – rigoroso, nel pieno rispetto della privacy". Poco dopo la mezzanotte, quindi a partire da sabato 18 aprile, sarà 'on air' la prima puntata. Ognuna durerà 10 minuti. "Raccontiamo ciò che spesso resta dietro le quinte: le persone, le scelte, le responsabilità e l'impegno quotidiano di chi lavora nella sanità", spiega Girardin parlando direttamente dalla sala podcast realizzata all'interno dell'ospedale. "La prima serie si intitola 'La febbre del venerdì sera' ed è ambientata nei nostri pronto soccorso durante le notti del fine settimana". Un'immagine: voci e sirene in lontananza, luci al neon e lunghe attese, introduce il trailer: "E' venerdì sera e, mentre la città va a dormire, il Pronto soccorso dell'Asst Valle Olona si popola di storie". Questa serie di puntate del podcast porta gli ascoltatori "dove nessuno lo ha mai fatto prima – dice Girardin nell'audio 'prefazione' – dove la scritta 'accesso vietato ai non addetti' vale per tutti, ma non per noi e neanche per voi". 'La febbre del venerdì sera', continua il giornalista, "attraverso le voci di medici e infermieri, offre uno sguardo autentico – a tratti ironico, a tratti toccante – su ciò che accade nelle ore più intense". Ogni episodio è "una storia vera, a volte incredibile, a volte surreale", ma capace di emozionare. Una finestra sul mondo degli operatori che "vivono la notte, tra situazioni improbabili, casi assurdi e momenti di pura umanità". Obiettivo dell'iniziativa? "Vogliamo costruire un rapporto più diretto con i cittadini, basato su fiducia, trasparenza e ascolto", commenta il direttore generale Daniela Bianchi che ha fortemente voluto questo progetto. Interamente realizzato e prodotto dall'Asst grazie al team della Comunicazione (Anna Maffucci e Chiara Colombo), 'Globuli Bianchi' sarà disponibile ogni sabato sulle principali piattaforme podcast, sul canale ufficiale YouTube e sui canali digitali di Asst Valle Olona. E dopo l'estate, preannunciano dalla struttura lombarda, si partirà anche con il vodcast (video podcast). Titolo: 'Fuori orario'.

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