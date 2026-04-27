Michael in vetta al box office, il biopic sul re del pop arriva a oltre 6 milioni

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'Michael' fa il botto. Il biopic sulla popstar Jackson conquista la vetta del weekend 23 – 26 aprile con 5.311.687 euro e una media di 8.172 euro in 650 cinema, per complessivi – è uscito il 22 – 6.416.101 euro. L’exploit catalizza un fine settimana notevole: i 7.866.319 euro, desunti da 994.823 spettatori, valgono un + 57% rispetto all’analogo (24-27 aprile) del 2025 e un + 55% rispetto allo scorso weekend. In attesa, dal 29 aprile, 'Il diavolo veste Prada 2', il box office può gioire: con 38.593.502 euro fa registrare + 29% sul 2025 e + 51% sul 2024. Dopo 'Michael', il baratro o giù di lì: 'Super Mario Galaxy' realizza parziali 511.088 euro e complessivi 13.502.804 euro dall'1 aprile, anticipando sul podio l’horror 'Lee Cronin – La mummia' che raggiunge il totale di 1.343.055 euro. Quarta piazza per 'The Drama – Un segreto è per sempre', arrivato a cinque milioni (4.978.056 euro dall'1 aprile, da segnalare la riedizione di 'Porco Rosso' di Hayao Miyazaki che programmato il solo 25 aprile fa registrare 179.600 euro e, unica new entry in Top10, 'The Long Walk – La lunga marcia', sesto. Infine, l’unica presenza italiana tra i primi dieci è Pif, ovvero 'Che Dio perdona a tutti', nono con 1.630.029 euro dal 2 aprile.

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