Meloni fa gli auguri e suor Monia ringrazia, polemiche ed accuse ma poi torna il sereno

“Grazie di cuore per tutti i sacrifici che fa per il Paese”. Suor Anna Monia Alfieri firma il primo commento al post social di auguri per la Pasqua della premier Giorgia MELONI, arrivato in mattinata, rigraziando la presidente del Consiglio che pubblica su X uno scatto in cui assieme alla figlia Ginevra, è in compagnia di un Lama, appena dietro a uno steccato. La suora, da tempo al centro del dibattito pubblico anche in tv, in particolare come esperta dei temi educativi, ricambia per prima: “Auguri di cuore presidente. Che gioia vederla con la sua bimba” e poi appunto scrive “grazie di cuore per tutti i sacrifici che fa per il Paese”.

Post che incassa 15 risposte nel giro di pochi minuti. Il primo non sembra in linea: “Proprio lei -dice con riferimento a MELONI una utente- non fa nessun sacrificio, i sacrifici li facciamo noi italiani che non riusciamo ad arrivare alla fine del mese”. Suor Monia controreplica: “Tutti coloro che servono il paese fanno sacrifici. Lei, io, le opposizioni, la donna e l’uomo che ci leggono, la premier. Lei come fa a giudicare chi li fa o meno? Se imparassimo a usare il metro che usiamo per noi anche per gli altri le nostre valutazioni sarebbero più oneste. Proviamo a lanciare ponti. Non aiuta nessuno un giudizio senza appello”, dice con spirito cristiano la religiosa.

Ma non basta. Paolo, assieme ad altri insiste. “Ah già, tu come gli altri 4 decerebrati rimasti a darle retta…”, dice rivolto proprio a suor Monia. Lei incassa, limitandosi a dire che quanto scritto potrebbe valere una querela. Il corpo a corpo continua, c’è chi cita Delmastro, chi la strage di Bologna, chi replica chiamando in causa i Propal e Ilaria Salis. Poi in tanti tornano a parlare di Pasqua, facendo gli auguri a MELONI e alla stessa suor Monia. In poche ore, sono 15mila i commenti pubblicati, con lo spirito della Pasqua e gli auguri che sommergono le polemiche dei primi post. Rasserendando tutti.