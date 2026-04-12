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“Iran ha detto no”, Vance annuncia il fallimento dei negoziati

AdnKronos

“Iran ha detto no”, Vance annuncia il fallimento dei negoziati

Dom, 12/04/2026 - 04:35

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(Adnkronos) – "L'Iran non ha accettato le nostre condizioni". JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, annuncia il fallimento dei negoziati di Islamabad. Le delegazioni di Usa e Iran hanno discusso per oltre 20 ore con l'obiettivo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, attualmente congelata da una tregua. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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