“Iran ha detto no”, Vance annuncia il fallimento dei negoziati

(Adnkronos) – "L'Iran non ha accettato le nostre condizioni". JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, annuncia il fallimento dei negoziati di Islamabad. Le delegazioni di Usa e Iran hanno discusso per oltre 20 ore con l'obiettivo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, attualmente congelata da una tregua.

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