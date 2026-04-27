Gianni Morandi, 12 date per il tour ‘C’era un ragazzo estate 2026’: 2 date in Sicilia

Nel pieno del successo del tour nei palasport – che si avvia alla conclusione con le ultime cinque date (Terni 28 aprile, Montichiari 30 aprile, Pesaro 2 maggio, Padova 4 maggio, Genova 6 maggio) – Gianni Morandi annuncia oggi la leg estiva del tour C’era un ragazzo estate 2026, la tournée prodotta da Trident Music che lo vedrà impegnato in 12 nuovi appuntamenti a cielo aperto.

Ad aprire il calendario estivo sarà l’appuntamento a Este (31 agosto – Festival Musicale Este Castello Carrarese); Morandi proseguirà poi con le date di Vigevano (2 settembre Vigevano in Castello – Castello Sforzesco), Mantova (4 settembre – Mantova Summer Festival), Riccione (10 settembre – Riccione Music City), Ostuni (12 settembre – Arena Bianca Foro Boario), Barletta (14 settembre – Fossato del Castello), Palermo (17 settembre – Teatro di Verdura Wave Summer Music 2026), Catania (19 settembre – Villa Bellini Wave Summer Music 2026), Massa (24 settembre – Piazza Aranci), Torbole sul Garda (26 settembre – Spiaggia alle Foci del Sarca), Bergamo (28 settembre – ChorusLife Arena) e concluderà con il live a Napoli (1 ottobre @ Arena Flegrea).

Anche queste nuove date saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles ei Rolling Stones” scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi. Nella scaletta ci sarà spazio sia per il nuovo singolo Monghidoro – brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy – sia per i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione.

L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband – diretta dal Maestro Luca Colombo – che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano. I biglietti di C’era un ragazzo estate 2026 saranno disponibili a partire dalle ore 14 di martedì 28 aprile sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour