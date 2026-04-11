Gangi, MG Driving Sicily 2026: 32 equipaggi alla scoperta del borgo madonita

Gangi, uno dei borghi più affascinanti d’Italia, ha accolto oggi i partecipanti del MG Driving Sicily 2026 per una tappa immersiva tra storia, architettura e paesaggio. A condurre la visita e parlare della Targa Florio è stato Carlo Cammarata, profondo conoscitore del territorio e della gara su strada più antica al mondo.Gli equipaggi, partiti in mattinata alla volta del borgo eletto Borgo dei Borghi nel 2014, guidati da Antonio Prezia responsabile regionale del Club MG, sono stati accompagnati in un percorso che ha messo in luce la stratificazione storica del paese, le sue architetture medievali, i palazzi nobiliari e gli scorci panoramici che rendono Gangi una delle mete più rappresentative dell’entroterra siciliano.La visita guidata ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino il patrimonio artistico e antropologico del borgo, ad accoglierli anche il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello che ha voluto ringraziare i partecipanti.