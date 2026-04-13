Domenica Cannistraci conquista Parigi: il sorriso della Marathon Caltanissetta brilla sotto l’Arco di Trionfo

Non è stata solo una corsa, ma un viaggio di 42.195 metri tra storia, fatica e un’infinita determinazione. Domenica Cannistraci, portacolori della Marathon Caltanissetta, ha scritto una pagina indelebile della sua carriera sportiva portando a termine la Schneider Electric Marathon de Paris 2026.

In un’edizione da record che ha visto ai nastri di partenza oltre 60.000 atleti provenienti da ogni angolo del pianeta, Domenica ha affrontato la sua “prima volta” sulla distanza regina. Abituata alle sfide regionali e alle mezze maratone, l’atleta nissena ha scelto la vetrina più prestigiosa per superare i propri limiti, trasformando mesi di duro allenamento in una sfilata trionfale tra i monumenti più belli del mondo.

Dietro il tempo finale di 4 ore, 05 minuti e 54 secondi c’è un lavoro meticoloso durato mesi.

Sotto la guida attenta del coach Giuseppe Fasciana, suo compagno di squadra e primo sostenitore, Domenica ha saputo gestire la sofferenza e la tensione di una preparazione intensa. La sua transizione dai 21 km ai 42 km è stata un esempio di audacia, dimostrando che nessun traguardo è impossibile se sostenuto da una forte motivazione.

Dalle Champs-Élysées all’Arc de Triomphe, passando per la maestosa Tour Eiffel, la maratona di Domenica è stata un mix di stupore e divertimento. Nonostante la fatica, il suo sorriso — tratto distintivo che la rende unica nel panorama podistico locale — non l’ha mai abbandonata. Ad accompagnarla lungo il percorso, oltre alla bellezza mozzafiato dei siti storici, c’è stato il calore di una folla immensa e l’energia della musica che ha animato ogni chilometro delle strade parigine.

Sebbene fosse l’unica rappresentante della Marathon Caltanissetta presente fisicamente a Parigi, Domenica non è mai stata sola. Durante tutta la gara, il suo telefono ha continuato a ricevere i “bip” dei messaggi di incoraggiamento dei suoi compagni di squadra. Un tifo costante e virtuale che le ha permesso di sentire vicina la sua terra e la sua società.

Tagliare il traguardo con la maglia della Marathon Caltanissetta ben in vista è stato l’ultimo atto di un’avventura speciale. Domenica Cannistraci torna a casa non solo con una medaglia, ma con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza fatta di entusiasmo, amicizia e amore per lo sport. La sua impresa parigina resta un esempio per tutti: con il sorriso e la giusta preparazione, ogni muro può essere abbattuto.