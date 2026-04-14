Amministrative, FdI Trapani sostiene la candidatura di Piero Di Stefano a Campobello di Mazara

‘Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Trapani esprime pieno e convinto sostegno alla candidatura di Piero Di Stefano, presidente comunale del partito a Campobello di Mazara, riconoscendone il radicamento sul territorio, la coerenza politica e l’impegno costante al servizio della comunità. La candidatura di Di Stefano rappresenta una scelta naturale e fortemente identitaria, frutto di un percorso politico costruito con serietà, ascolto e presenza quotidiana tra i cittadini. In un momento in cui i territori chiedono risposte concrete e visione, Fratelli d’Italia indica con chiarezza una figura capace di interpretare le esigenze della comunità e di tradurle in azione amministrativa efficace”. Così in una nota. “La campagna elettorale si sta sviluppando all’insegna del confronto diretto, della partecipazione e di un clima positivo, lontano da polemiche sterili e centrato invece sui contenuti, sui programmi e sulle prospettive di crescita per Campobello di Mazara. Un approccio che sta raccogliendo attenzione e consenso, testimoniando la credibilità del progetto politico proposto- si legge -Fratelli d’Italia Provincia di Trapani continuerà a sostenere con determinazione questa candidatura, con l’obiettivo di costruire un’amministrazione solida, capace e vicina ai cittadini, fondata sui valori della responsabilità, del merito e dell’amore per il proprio territorio”. (Adnkronos)