Design, a Base Milano l’inquinamento acustico urbano diventa una listening experience firmata Continental

(Adnkronos) – L'inquinamento acustico urbano diventa un'esperienza sensoriale nella listening experience immersiva ‘THE SOUND OF PREMIUM’, che Continental presenta a Base Milano in occasione della Milano Design Week 2026. L’installazione – viene spiegato in una nota da Continental – "si configura come una sintesi urbana: un paesaggio in cui il suono diventa materia e definisce lo spazio. Grazie a un percorso che evolve in tre momenti (caos, armonia e quiete) i visitatori attraversano un ambiente in cui il rumore della città si trasforma progressivamente in equilibrio, rivelando come una città silenziosa non sia vuota, ma il risultato di ingegneria e innovazione". Un concetto che prende forma in tecnologie Continental come ContiSilent e Silent Pattern, "dove il design non è solo estetica, ma anche funzionalità e capacità di intervenire concretamente sul rumore generato dal contatto tra pneumatico e manto stradale". “La Milano Design Week rappresenta un palcoscenico molto interessante in cui raccontarci e abbiamo deciso di farlo con un’installazione che esprime il valore più profondo della nostra visione di brand Premium: la capacità di coniugare innovazione, sicurezza e benessere attraverso l’alta tecnologia", afferma Giorgio Cattaneo, responsabile Comunicazione di Continental Italia. "Con ‘THE SOUND OF PREMIUM' – aggiunge – vogliamo evidenziare un nuovo modo di vivere e percepire il silenzio urbano, in cui non si vada a ricercare l’assenza di rumore, quanto invece lo studio e lo sviluppo di strumenti utili a ridurre quel disturbo continuo che troppo spesso normalizziamo”. Firmata da Woa Studio con il supporto strategico della unit Entertainment di WPP Media, l’installazione traduce questa visione in un’esperienza immersiva in cui luce, spazio e suono dialogano "per costruire un ambiente contemplativo ed essenziale". L’esposizione di uno pneumatico della gamma Continental completa questo racconto, "rendendo tangibile evidenzia Continental nella nota di presentazione dell'installazione – la complessità tecnologica racchiusa nelle soluzioni premium del brand. Particolare attenzione viene posta sull’elemento del battistrada, il punto di contatto tra gomma e asfalto dove si gioca buona parte della sfida all’inquinamento acustico. Se in passato, infatti, la principale sorgente della sonorità urbana derivava dai motori, lo sviluppo tecnologico e la diffusione della mobilità elettrica hanno reso predominante il rumore di rotolamento". 'The sound of premium' mira – viene spiegato – "a dare una nuova chiave di lettura a questo scenario, elevando lo pneumatico da componente meccanica a vera e propria opera di design, manifesto di anni di investimenti e ricerca volti a ridisegnare il benessere delle nostre città".

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