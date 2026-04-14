Caltanissetta. Il 22 aprile alla Scuola Media “Rosso di San Secondo” convegno sul Bullismo promosso dalla Prefettura

CALTANISSETTA. Mercoledì 22aprile, alle ore 16.30, nei locali della Scuola Media “Rosso di San Secondo” di Caltanissetta, avrà luogo un convegno dal titolo: “Insieme contro il bullismo. Educare al rispetto, costruire il futuro”, promosso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, nell’ambito del “Protocollo d’intesa per la lotta ai fenomeni di disagio giovanile, bullismo, cyberbullismo e ogni forma di estremismo violento”, rivolto agli studenti e alle loro famiglie.

Il protocollo, sottoscritto lo scorso mese di ottobre, al quale hanno aderito tutti gli enti pubblici presenti sul territorio, tra cui la Polizia di Stato, ha previsto la costituzione di un “Gruppo di lavoro interistituzionale” con il compito di promuovere iniziative volte a favorire lo sviluppo di attività rispondenti alle esigenze dei giovani.