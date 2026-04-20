Sicilia, minaccia con coltello la mamma a la sorella per estorcere denaro

Fermato per maltrattamenti in famiglia nel Trapanese. I carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno eseguito il fermo emesso dalla procura di Trapani nei confronti di un 27enne di origine palermitana, residente a Castellammare. Il provvedimento e’ scaturito dalle denunce presentate dalla madre e dalla sorella entrambe conviventi con il 27enne, le quali hanno riferito di ripetuti maltrattamenti e minacce con coltelli, al fine di costringerle a consegnargli piu’ volte al giorno somme di denaro tra 20 e 50 euro. Il giovane e’ stato condotto nel carcere di Trapani; successivamente il fermo e’ stato convalidato dal gip che ha confermato la carcerazione