Caltanissetta. La VA del Liceo Scientifico “Volta” è tornata in classe 50 anni dopo il diploma tra emozioni, aneddoti e ricordi

CALTANISSETTA. Il ritorno in aula dopo cinquant’anni … che emozione! La quinta classe, sezione A, del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Caltanissetta, diplomatasi nell’anno scolastico 1975/76, si è ritrovata in aula dopo mezzo secolo; seduti ognuno al proprio banco, affettuosamente accolti dal Preside, il Prof. Vito Parisi, i commossi partecipanti, fra lacrime e ricordi, hanno rievocato momenti goliardici e aggregativi, i sogni ed i progetti di quegli anni, finendo poi col raccontarsi, con l’amicizia e la semplicità di un tempo, tutto quello che ognuno di loro ha fatto negli ultimi cinquanta anni; tanti nonni fra i presenti ma, soprattutto, tanta sincera simpatia ed una forte voglia di programmare già nuovi incontri per condividere ancora aneddoti e monellerie e anche per consentire la partecipazione degli odierni assenti.

I partecipanti hanno rivolto un pensiero unanimemente riconoscente ai loro professori, molti dei quali non sono più in vita; profonda gratitudine è stata quindi coralmente espressa nei confronti dei professori Gaetano Castello, Licia Guttadauria, Concetta Pardo, Gino Cannici, Luigi Pinelli, Antonio Cuva, Umberto Di Rosa e Mirella Ciancio per aver loro fornito, con quotidiana pazienza e professionale dedizione, le basi di una cultura ricca delle necessarie nozioni ma, al tempo stesso, estremamente aperta e pronta alla critica costruttiva e caratterizzata da una moderna visione della vita, ricca di passioni ed impegno.

Questo l’elenco dei partecipanti: Michele Brescia, Calogero Canalella, Aldo Cigna, Giusy Cigna, Maria Rosaria La Piana, Salvatore Lomonaco, Ugo Lo Valvo, Salvatore Mascarà, Giancarlo Monelli, Gaetano Piazza e Carmelo Rizza cui si sono simpaticamente aggiunti Gaetano Buttigè, Aroldo Rizzo e Michele Tornatore; non sono mancati i collegamenti in diretta con alcuni compagni lontani, Serena Mastrosimone, Alfonso Pasqualetto, Paola Pennisi e Salvatore Termini.