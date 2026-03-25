Villalba. Il 27 marzo in Chiesa Madre 3^ edizione di Mater Mea, rassegna di marce funebri con la partecipazione degli alunni delle scuole

VILLALBA. Venerdì 27 marzo alle ore 20,45 nella Chiesa madre di Villalba si terrà la terza edizione dell’evento Mater Mea , suoni, immagini, e meditazioni della Settimana Santa. L’atteso evento vedrà la partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di Primo grado nell’ambito del protocollo d’intesa 2026 sotto il coordinamento della prof. Giuseppa Immordino.

L’evento è dedicato alla Madre Addolorata. Oltre all’ esecuzione del repertorio delle marce funebri, tipico della settimana santa, ci sarà l’intervento dei bambini della scuola superiore di I grado, il tutto grazie al protocollo d’intesa tra l’associazione “Santa Cecilia” e la scuola, di cui il dirigente è Salvatore Mastrosimone. Dirige il maestro Enrico Calogero Garofalo, con ospite d’onore il maestro Vincenzo Barcellona.