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Villalba. Il 27 marzo in Chiesa Madre 3^ edizione di Mater Mea, rassegna di marce funebri con la partecipazione degli alunni delle scuole

Redazione 1

Villalba. Il 27 marzo in Chiesa Madre 3^ edizione di Mater Mea, rassegna di marce funebri con la partecipazione degli alunni delle scuole

Mer, 25/03/2026 - 22:27

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VILLALBA. Venerdì 27 marzo alle ore 20,45 nella Chiesa madre di Villalba si terrà la terza edizione dell’evento Mater Mea , suoni, immagini, e meditazioni della Settimana Santa. L’atteso evento vedrà la partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di Primo grado nell’ambito del protocollo d’intesa 2026 sotto il coordinamento della prof. Giuseppa Immordino.

L’evento è dedicato alla Madre Addolorata. Oltre all’ esecuzione del repertorio delle marce funebri, tipico della settimana santa, ci sarà l’intervento dei bambini della scuola superiore di I grado, il tutto grazie al protocollo d’intesa tra l’associazione “Santa Cecilia” e la scuola, di cui il dirigente è Salvatore Mastrosimone. Dirige il maestro Enrico Calogero Garofalo, con ospite d’onore il maestro Vincenzo Barcellona.

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