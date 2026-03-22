Villalba, Elezioni amministrative: Non scioglie le riserve il Vicesindaco Rina La Monaca sulla sua candidatura.

VILLALBA -riceviamo e pubblichiamo la nota del vice sindaco Rina La Monaca: “Ringrazio sinceramente il Sindaco Maria Paola Immordino per la stima che mi ha dimostrato e per le parole di gratitudine che ha voluto dedicarmi, chiedendomi, all’interno della Giunta ed anche mediante la stampa, la disponibilità a valutare una mia candidatura a Sindaco, a seguito della sua scelta personale di non ripresentarsi alle prossime elezioni amministrative. Alla luce di questo e dei tempi ormai stretti, corre l’obbligo istituzionale e civico di informare tutti e di esternare il pensiero sulla scelta di scendere in campo. Sto ancora valutando questa ipotesi, e lo sto facendo con responsabilità, senza lasciarmi condizionare da chi, nascosto dietro una tastiera, mette in dubbio il mio coraggio o la mia volontà di espormi. Io la faccia ce l’ho, ed è una sola: l’ho sempre messa, senza esitazioni e senza compromessi. Oggi il nostro paese è sempre più fragile: fatichiamo a formare classi a scuola, persino una squadra di calcio. Figuriamoci trovare persone disposte a candidarsi. È una realtà sotto gli occhi di tutti. Eppure, sentire dire che si rischia di arrivare a un Commissario straordinario perché incapaci di costruire una lista elettorale è mortificante ma è, allo stesso tempo, qualcosa che deve farci riflettere profondamente. Tuttavia questa eventualità non può e non deve spingerci ad accettare compromessi o strategie al ribasso pur di occupare una poltrona. La dignità non vale una fascia tricolore! Proprio per questo, alla luce della mia esperienza, sto valutando seriamente la possibilità di candidarmi. È una scelta difficile, combattuta, che richiede tempo, lucidità e senso di responsabilità. Ricoprire un ruolo così importante rappresenterebbe per me un onore immenso, ma anche il punto di arrivo dopo anni di sacrifici, di lavoro e di impegno in lungo percorso amministrativo che dura da oltre undici anni. In questi anni ho sempre agito con lealtà, coerenza, determinazione, mettendoci sempre la faccia, con un unico obiettivo: il bene comune. Prima come consigliere, poi come assessore e negli ultimi sei anni in qualità di vice sindaco. Un ruolo che ho svolto all’interno dell’attuale amministrazione mettendo a disposizione della squadra le mie competenze e la mia esperienza, lavorando con spirito di collaborazione e stima reciproca. Oggi mi trovo a riflettere su questa possibilità anche grazie alla spinta di tanti: amici, consiglieri, assessori, persone a me vicine, elettori che hanno creduto in me nelle precedenti campagne elettorali e che continuano a riconoscersi nei miei valori. Valori che ho sempre difeso con autonomia, senza mai essere l’ombra di qualcuno. . Se ci saranno le condizioni per costruire una squadra unita, senza divisioni e senza compromessi, con la serenità di portare avanti un percorso autentico al servizio della comunità, allora sarò pronta a mettermi in gioco. Se deciderò di farlo, sarà con prudenza, onestà e piena consapevolezza del ruolo. I miei impegni familiari e personali potrebbero spingermi a lasciare spazio ad altri. Ma, allo stesso tempo, l’amore per il mio paese — il luogo in cui crescono le mie figlie — mi dà la forza e la motivazione per continuare a impegnarmi per la mia comunità, con la stessa dedizione, costanza e lealtà che ho dimostrato fino ad oggi. Se queste condizioni non ci saranno, resterò comunque serena ed orgogliosa del percorso fatto, certa di aver dato tanto e di aver contribuito, con impegno, al raggiungimento di risultati concreti per la collettività. A testa alta, auguro a tutti di affrontare questa nuova tornata elettorale con serenità e lealtà: gli stessi valori che guidano da sempre ogni mia scelta”. VILLALBA, 22 MARZO 2026 IL VICE SINDACO (Calogerina La Monaca)