Un chilo di droga nello scooter, 38enne arrestato dai Carabinieri a Catania

Un chilo di droga nello scooter. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo etneo. Nel quartiere Ognina, i militari dell’Arma hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che procedeva a velocita’ sostenuta lungo viale Artale Alagona, e hanno deciso di fermarlo per un controllo. La perquisizione personale e del mezzo ha permesso di trovare all’interno del vano sottosella dello scooter una busta piena di marijuana, per un peso complessivo di piu’ di un chilogrammo, confezionata in modo da poter essere successivamente divisa in dosi. L’arrestato e’ ora ai domiciliari. (AGI)