Turismo. Visit Gela e Gela Explore unione di competenze alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

“Visit Gela e Gela Explore si uniscono affiche il turismo diventi il cuore pulsante della città. Questa nuova unione di competenze e visione servirà a rafforzare il posizionamento di Gela come destinazione turistica, a far fiorire un comparto che possa dare opportunità e prestigio a un territorio che merita tanto. Visit Gela, nata da Pietro Falcone e Antonio Cafa, ha costruito in appena diciotto mesi una nuova narrazione della città, valorizzandone storia e bellezze.

Gela Explore, guidata da Giuseppe Perna e Stefano Romano, porta invece l’esperienza nell’incoming turistico, con la progettazione di tour e itinerari personalizzati e il dialogo con i tour operator. La sinergia tra comunicazione digitale e organizzazione dei viaggi sarà presentata alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.

L’obiettivo è quello costruire una rete tra istituzioni e imprese per sostenere la crescita turistica ed economica della città. Gela merita il suo spazio e noi cittadini, in primis, abbiamo il dovere di renderla protagonista”, dichiarano congiuntamente in una nota stampa i fondatori di Visit Gela e Gela Explore.