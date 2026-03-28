Trump e le domande: “Parliamo di sesso? No problem”

(Adnkronos) – "Fatemi domande su quello che volete. Parliamo di sesso?". Donald Trump partecipa ad un forum economico a Miami e dopo un lungo discorso si prepara a ricevere le domande dalla platea. "Io non chiedo che le domande vengano filtrate, potete chiedermi quello che volete. Volete parlare di sesso? Va bene per me"
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(Adnkronos) – "Fatemi domande su quello che volete. Parliamo di sesso?". Donald Trump partecipa ad un forum economico a Miami e dopo un lungo discorso si prepara a ricevere le domande dalla platea. "Io non chiedo che le domande vengano filtrate, potete chiedermi quello che volete. Volete parlare di sesso? Va bene per me"