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Trump e le domande: “Parliamo di sesso? No problem”

AdnKronos

Trump e le domande: “Parliamo di sesso? No problem”

Sab, 28/03/2026 - 01:12

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(Adnkronos) – "Fatemi domande su quello che volete. Parliamo di sesso?". Donald Trump partecipa ad un forum economico a Miami e dopo un lungo discorso si prepara a ricevere le domande dalla platea. "Io non chiedo che le domande vengano filtrate, potete chiedermi quello che volete. Volete parlare di sesso? Va bene per me" 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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