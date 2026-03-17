Trail Sicilia Challenge 2026: 1ª tappa domenica scorsa 15 marzo

MUSSOMELI – Si è svolta la prima tappa del circuito TSC 2026, nella località di Bafia frazione di Castroreale (ME), valida per il campionato 2026 di Trail Running in Sicilia sotto l’egida del CSI; l’a.s.d. Gli amici della mtb di Mussomeli ha visto schierati Vincenzo Carduccio, Angelo Di Maria e Salvino Piazza, 3 atleti che, assieme a tanti altri runners provenienti da ogni parte della Sicilia, si sono resi protagonisti lungo il difficile e tecnico percorso. I nostri atleti, accompagnati dal sempre presente presidente Vincenzo Frangiamore, hanno dimostrato una buona performance, affrontando il percorso con passione e determinazione tagliando il traguardo con piazzamenti di tutto rispetto e portando a Mussomeli i primi punti per questa piccola ma prestigiosa società.