Terremoto, scuole chiuse a Catania e attivato un monitoraggio

A seguito della scossa di terremoto avvertita anche a Catania, con una magnitudo di 4.5 ed epicentro Ragalna, il sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attivita’ didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali disponendo verifiche nei plessi scolastici. Pertanto oggi non si svolgeranno lezioni. Lo rende noto il Comune. “Capisco che a quest’ora provochera’ tantissimi problemi a molti genitori e sono dispiaciutissimo, ma spero comprenderanno che la sicurezza e’ al primo posto”, afferma il primo cittadino. Il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticita’ presso tutti i Comuni nei quali la scossa e’ stata avvertita. AGI)