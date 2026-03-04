Salute

Terremoto, scuole chiuse a Catania e attivato un monitoraggio

Redazione 3

Terremoto, scuole chiuse a Catania e attivato un monitoraggio

Mer, 04/03/2026 - 09:00

Condividi su:

A seguito della scossa di terremoto avvertita anche a Catania, con una magnitudo di 4.5 ed epicentro Ragalna, il sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attivita’ didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali disponendo verifiche nei plessi scolastici. Pertanto oggi non si svolgeranno lezioni. Lo rende noto il Comune. “Capisco che a quest’ora provochera’ tantissimi problemi a molti genitori e sono dispiaciutissimo, ma spero comprenderanno che la sicurezza e’ al primo posto”, afferma il primo cittadino. Il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticita’ presso tutti i Comuni nei quali la scossa e’ stata avvertita. AGI)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta