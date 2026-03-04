Terremoto, sciame nel Catanese. Cocina: “Faglie note monitorate”

Numerose scosse di assestamento dopo il sisma di magnitudo 4.5 in provincia di Catania, con epicentro Ragalna a una profondita’ di 4 chilometri. L’Ingv segnale terremoti successivi a quello piu’ forte delle 7:05, tra quali quello nello stesso Comune di magnitudo 2.7, due minuti dopo e molti altri, almeno una quindicina nelle due ore successive di intensita’ minore, sotto magnitudo 2. Un sisma “molto probabilmente causato dalla faglia Calcerana e altre”, spiega il capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, “faglie note e censite nei nostri studi di microzonazione sismica di terzo livello che si confermano avanzati e molto attendibili”. Cocina conferma “crolli di muri e tetti di case disabitate. Lesioni a numerosi edifici compreso il municipio di Ragalna”. E’ in contatto costante con il sindaco Antonino Caruso: “Sul posto squadre dei vigili del fuoco e nostri funzionari e volontari. La macchina di protezione civile e’ operativa”. (AGI)