Terremoto nel Catanese, il sindaco di Ragalna Caruso: “600 segnalazioni di danni a case private”

Mer, 04/03/2026 - 12:14

“La nostra comunità stamattina ha avuto un risveglio importante” con la scossa di terremoto di magnitudo 4.5 e al Comune sono già arrivate “circa 600 segnalazioni di danni importanti ed evidenti a case private. Ma non abbiamo ancora un quadro completo dei danni subiti dal territorio. Per fortuna fino a questo momento abbiamo avuto segnalazione di feriti”.

Lo ha detto il sindaco di Ragalna, Nino Caruso, facendo un punto sugli accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco e di tecnici della Protezione civile regionale su strutture pubbliche e private a Ragalna, paese dell’Etna epicentro del sisma. “Anche il Municipio ha riportato danni – ha aggiunto il primo cittadino – ma non strutturali e dopo un sopralluogo è stato dichiarato agibile e qui abbiamo attivato il Centro operativo comunale, ma, per precauzione, lo abbiamo interdetto al pubblico”. (ANSA).

