Terremoti, sciame sismico nelle Eolie: scosse avvertite anche a Palermo

Una serie di scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’area delle Isole Eolie. Un vero e proprio sciame sismisco con epicentro in mare che ha interessato l’arcipelago, con oltre una decine di movimenti tellurici. La più intensa quella registrata alle ore 2.46 di magnitudo 4.6 a una profondità di 29 chilometri, con epicentro nel mar Tirreno meridionale. Poco dopo, alle 2.49, un’altra scossa di magnitudo 4.3, è stata registrata nella stessa area. A queste due sono seguite una serie di scosse di minore intensità, comprese tra magnitudo 2.0 e 3.0, dalle 1.19 alle 5.48. Il terremoto è stato percepito in modo netto lungo la fascia costiera Messina e Palermo, anche se non risultano al momento danni a persone o cose. (ITALPRESS).