Sutera, costituita l’associazione “L’Italia nel Cuore – Progetto Futuro”. Paolino Pio Mattina Presidente

SUTERA – È stata fondata, ieri (4 marzo 2026) presso uno studio notarile di Mussomeli, l’associazione “L’Italia nel Cuore – Progetto Futuro. Il direttivo è composto dallo stesso ideatore e co-fondatore che assume la carica di Presidente Nazionale l’ing Paolino Pio Mattina di Sutera rappresentante della regione Sicilia, Vicepresidente Nazionale la Sig.ra Attardo Concetta di Genova in rappresentanza della regione Liguria, Tesoriere Nazionale il Dott. Carmelo Lo Bello di Padova in rappresentanza della regione Veneto, Segretaria Nazionale la Dott.ssa Monica Fuiano di Bari in rappresentanza della regione Puglia, ed il signor Onofrio Grizzanti di Sutera anch’esso in rappresentanza della regione Sicilia, che assume il ruolo di consigliere Nazionale. “Dopo aver spinto e promosso l’associazione in tutta Italia, era arrivato il momento di fondare di fatto l’associazione. Contiamo già 2500-3000 iscritti in tutto il territorio nazionale, e già ci sono molti incontri previsti in varie regioni. Grazie al programma “I mesi a Cuore Aperto”, abbiamo seminato bene ed oggi raccogliamo il frutto delle adesioni degli italiani”.

l’Italia nel Cuore – Progetto Futuro, ha una storia particolare alle spalle ed è il risultato è la voglia degli Italiani nel rimettere in modo simbolico un cuore all’Italia che amiamo tanto. L’associazione ha diversi punti, come: 1) Disoccupazione Giovanile e Fuga di Cervelli ; 2) Digitalizzazione; 3) Promuovere del Territorio; 4) Legge sulla Donazione di Organi e Tessuti; 5) Tutelata Ambientale. “Già siamo pronti in due punti fondamentali dell’associazione, dice il Presidente l’ing Paolino Pio Mattina. Il primo è la riproposta della legge 91/99 ristrutturata sul consenso/assenso alla donazione di Organi e Tessuti, il 31 marzo saremo al Senato della Repubblica per portare questa tematica importante all’interno del “Cuore” dello Stato. E poi abbiamo sicuramente la Promozione al Territorio, e per questo punto particolare i miei soci mi hanno dato la possibilità di iniziare proprio dal mio amato paese Sutera, presto un tavolo con tutte le associazioni presenti nel mio paese, per proporre delle novità con effetto immediato di attuazione se ci saranno delle aperture. In fine ringraziamo tutti gli Italiani che da tutte le regioni mostrano ogni giorno interesse e disponibilità nel dialogo, tra tante idee nuove da applicare e un Cuore che batte ad unisono per la nostra amata penisola.”