Studenti “G.B. Hodierna” Mussomeli in visita al Quirinale

Giorno 11 marzo gli studenti delle classi 1AFM, 1 TUR, 1 CAT, 1 INF, 4CAT e 4 MAT Campofranco sono stati a Roma per partecipare all’iniziativa “Un giorno al Quirinale”, accompagnati dai docenti Camilla Schifanella, Silvio Messsina, Rosa Mendola, Concetta Alaimo e Vincenzo Alaimo. Gli studenti hanno trascorso una mattinata tra i sontuosi saloni del Palazzo Quirinale; partendo dal cortile d’onore i ragazzi hanno potuto ammirare l’architettura rinascimentale e l’imponente scala del Mascarino, guidati da personale esperto che ha fornito dettagliate informazioni sul percorso artistico istituzionale che permette di attraversare il Piano nobile e le sale dove il Presidente della Repubblica svolge le funzioni ufficiali. Particolarmente interessanti le installazioni moderne per la sezione “Quirinale contemporaneo”, voluto dal Presidente Mattarella , un connubio tra innovazione e tradizione. L’esperienza non è stata solo una lezione di storia ma un’immersione nei valori della Repubblica confermando come il Quirinale, definito dal Presidente Mattarella “La casa degli italiani” sia un luogo accessibile a tutti; di significativo valore l’originale della Costituzionale Repubblicana. Nel pomeriggio si è completato il percorso formativo con un tour guidato sia dei luoghi simbolo di Roma che degli altri siti istituzionali come Palazzo Chigi, Montecitorio e Madama.