Sommatino. L’amministrazione comunale ha incontrato a scuola alunni, docenti e genitori per parlare dell’iniziativa di solidarietà per Niscemi

SOMMATINO. L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Salvatore Letizia, s’è recata a scuola ed insieme alla Dirigente e ai rappresentanti dei genitori ha incontrato le insegnanti e tutti i ragazzi, per parlare dell’importante iniziativa di solidarietà a sostegno della comunità di Niscemi, relativa alla raccolta di beni di prima necessità.

“Abbiamo condiviso con gli studenti il valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco, soprattutto nei momenti di difficoltà, descrivendo la raccolta di beni organizzata per aiutare le famiglie colpite dal recente evento calamitoso”, ha sottolineato il sindaco.

Il primo cittadino ha espresso un sentito ringraziamento alla Dirigente scolastica Dott. ssa Giovanna Ambrosiano per la disponibilità e la collaborazione, alle insegnanti, agli studenti e a tutte le famiglie che, con grande generosità, contribuiranno alla raccolta.