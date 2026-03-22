Sommatino. Il dott. Paolo La Paglia (Asp): “Nessun disservizio presso il Poliambulatorio; già evase 400 pratiche, le altre nei prossimi giorni completate”

SOMMATINO. Il sindaco Salvatore Letizia aveva lamentato l’esistenza di disagi patiti da diversi cittadini per attivare la procedura del cambio di medico di base. Sulla segnalazione si registra l’intervento del dott. Paolo La Paglia dell’Asp di Caltanissetta.

In una nota ha sottolineato: “Si fa presente che presso il Poliambulatorio di Sommatino non c’è alcun disservizio; il motivo del sovraffollamento di utenti che chiedono il cambio medico è dovuto al fatto che un medico di famiglia con oltre 1500 assistiti, che aveva deciso di proseguire nell’attività fino a 72 anni di età, ha improvvisamente cambiato idea comunicando solo all’ultimo ai suoi pazienti che dal 1 aprile andrà in quiescenza.

Preso atto di ciò i suoi 1500 pazienti si sono tutti contemporaneamente recati al Presidio di Sommatino, per scegliere un nuovo medico di famiglia; gli uffici amministrativi del Poliambulatorio, con grande spirito di servizio si sono messi a disposizione della cittadinanza, infatti nel giro di poco più di tre gg lavorativi hanno evaso oltre 400 pratiche di cambio medico.

Nei prossimi giorni si completeranno le altre pratiche; ai cittadini sommatinesi si fa presente che come per tutta la provincia il cambio medico può essere fatto anche comodamente da casa dal 1 aprile p.v. con il proprio SPID o CIE, tramite il portale dell’ASP di Caltanissetta; con il nuovo servizio in modalità telematica si evitano le file per la scelta e revoca del Medico di Medicina Generale (MMG), del Pediatra di Libera Scelta (PLS) e per la richiesta di rinnovo della Esenzione per Reddito (E01, E02, E03, E04).

I Passaggi da seguire sono:

1. Entrare sul sito: https://www.asp.cl.it/it

2. Cliccare su “Altri Servizi” e scegliere tra:

“Scelta e Cambio medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta” oppure “Esenzioni da Reddito”.