Sommatino. Il 13 marzo “Non ci Casco”, incontro di formazione e informazione sulla prevenzione delle truffe agli anziani

SOMMATINO. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia invita la cittadinanza a partecipare all’incontro di formazione e informazione sulla prevenzione delle truffe agli anziani dal titolo “Non ci casco”, organizzato dall’AUSER Sommatino insieme all’Ass. Naz. Carabinieri sezione di Sommatino.

L’evento è in programma venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17 presso il Circolo Auser in Via Don Orione, a Sommatino. Si tratta di un momento importante di informazione e prevenzione rivolto in particolare agli anziani e alle loro famiglie.