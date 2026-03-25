Sommatino. Dal 1° aprile ampliato orario apertura del servizio per la sostituzione del documento d’identità cartaceo con quello elettronico

SOMMATINO. Al fine di evitare criticità e lunghe attese, in relazione all’obbligo relativo alla sostituzione delle CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE con quelle ELETTRONICHE, il Comune di Sommatino ha disposto un ampliamento degli orari di apertura al pubblico dedicati esclusivamente al servizio.

A partire dal 1° APRILE saranno aggiunti due ulteriori giorni di apertura pomeridiana, lunedì e mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ESCLUSIVAMENTE DEDICATI ALLA SOSTITUZIONE DELLE CARTE D’IDENTITÀ. Queste nuove giornate sono già prenotabili tramite l’App FilaVia.

L’organizzazione degli orari di ricevimento sarà la seguente:

Lunedì: dalle 15:00 alle 18:00 (solo per sostituzione carte d’identità cartacee);

Martedì: dalle 8:30 alle 13:00 (tutti i servizi);

Mercoledì: dalle 15:00 alle 18:00 (solo per sostituzione carte d’identità cartacee);

Giovedì: dalle 15:00 alle 18:00 (tutti i servizi).

Questa organizzazione è stata pensata per venire incontro alle esigenze dei cittadini e rendere il servizio più efficiente e accessibile a tutti evitando lunghe code di attesa ai cittadini.