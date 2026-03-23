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Sommatino. Cordoglio per la scomparsa di Giovanni Mario Indorato. Il sindaco: “Il suo ricordo sempre vivo nella nostra Comunità”

Redazione 1

Sommatino. Cordoglio per la scomparsa di Giovanni Mario Indorato. Il sindaco: “Il suo ricordo sempre vivo nella nostra Comunità”

Lun, 23/03/2026 - 23:10

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SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Mario Indorato, figura storica e punto di riferimento per la comunità di Sommatino.

Per lunghi anni era stato alla guida della Pro Loco di Sommatino, contribuendo con impegno e passione alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni, lasciando un segno importante nella vita del paese. Alla famiglia e ai suoi cari l’amministrazione comunale ha rivolto un messaggio di vicinanza e le condoglianze sottolineando che il suo ricordo resterà vivo nella comunità sommatinese.

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