Sommatino. Cordoglio per la scomparsa di Giovanni Mario Indorato. Il sindaco: “Il suo ricordo sempre vivo nella nostra Comunità”

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Mario Indorato, figura storica e punto di riferimento per la comunità di Sommatino.

Per lunghi anni era stato alla guida della Pro Loco di Sommatino, contribuendo con impegno e passione alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni, lasciando un segno importante nella vita del paese. Alla famiglia e ai suoi cari l’amministrazione comunale ha rivolto un messaggio di vicinanza e le condoglianze sottolineando che il suo ricordo resterà vivo nella comunità sommatinese.