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Sommatino. Ai bambini nati nel 2025 le chiavi della Città, un attestato di benvenuto e un piccolo dono

Redazione 1

Sommatino. Ai bambini nati nel 2025 le chiavi della Città, un attestato di benvenuto e un piccolo dono

Lun, 23/03/2026 - 23:15

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SOMMATINO. Presso la Domus Misericordiae c’è stato un momento davvero speciale, di quelli che scaldano il cuore e danno senso profondo alla comunità tutta: la “GIORNATA NAZIONALE DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI 2025”.

Il sindaco commentando l’iniziativa ha sottolineato: “Abbiamo accolto con gioia i bambini nati nel 2025, piccoli grandi doni che rappresentano il futuro della nostra comunità, insieme alle loro famiglie, custodi di sogni, speranze e nuovi inizi.

A ciascuno di loro abbiamo consegnato un simbolico abbraccio della nostra città: un attestato di benvenuto, le “chiavi della città” e un piccolo dono, segni semplici ma carichi di affetto e significato. Perché ogni nuova vita è una promessa, una luce che illumina il domani.

È stata una giornata fatta di sorrisi, emozioni autentiche e condivisione, che ha rafforzato ancora di più il nostro senso di appartenenza. Un momento che ci auguriamo possa diventare una dolce tradizione, da rinnovare anno dopo anno.

Un grazie di cuore a tutti i bambini e alle loro famiglie per aver reso questa giornata così speciale, e a chi ha contribuito con impegno e passione alla sua realizzazione: la Pro Loco Sommatino e l’Unità Pastorale di Sommatino”. L’amministrazione comunale ha spiegato che, per chi non ha potuto essere presente, sarà possibile ritirare l’attestato nei prossimi giorni presso il Comune.

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