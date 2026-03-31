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Sigonella, M5S: “Pressione popolare costringe governo a marcia indietro”

Redazione 3

Sigonella, M5S: “Pressione popolare costringe governo a marcia indietro”

Mar, 31/03/2026 - 12:52

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Palermo – “Il governo italiano, è stato costretto dalla pressione popolare a negare l’utilizzo della base di Sigonella per operazioni militari e logistiche che riguardano la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La Sicilia non vuole e non può dare alcun contributo a qualsiasi guerra e il Movimento 5 Stelle continuerà a sottolinearlo a tutti i livelli istituzionali. La Sicilia e’ terra di pace e tale deve rimanere”. Lo dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.“Appena due settimane fa – sottolinea Di Paola – denunciavamo la totale in azione del governo regionale sulle scorribande dei militari americani che, con i loro elicotteri, sorvolavano e atterravano sulle Madonie. Non possiamo permettere che i siciliani vengano messi a rischio per logiche di sudditanza del nostro Paese verso altri Paesi” – conclude.

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