Sicilia, non trova un libro: morde i familiari e li minaccia con una pistola

Morsi e minacce con una pistola ai fratelli per un libro che non trova. E’ accaduto a Paternò, nel Catanese, dove per un 54enne è scattato l’allontanamento dalla casa familiare. I carabinieri sono intervenuti in uno stabile su tre livelli dove era stata segnalata una violenta lite in famiglia. Raggiunta l’abitazione, però, gli investigatori dell’Arma non hanno trovato nessuno in casa, scoprendo che due fratelli e la madre, aggrediti poco prima dal 54enne, si erano dovuti recare al pronto soccorso per le ferite riportate.

Dal racconto delle vittime è emerso come da qualche mese, il più giovane dei fratelli avesse assunto comportamenti violenti nei confronti degli altri due, un 70enne e un 64enne, e dell’anziana madre di 90 anni. L’ennesimo episodio quella mattina. Pretendendo che i fratelli gli cercassero in casa un libro che non era riuscito a trovare, il 54enne avrebbe iniziato a inveire nei loro confronti, accendendo i toni quando l’anziana madre era scesa al piano terra per capire cosa stesse accadendo.

Improvvisamente l’uomo avrebbe tirato fuori dai pantaloni una pistola e, puntandola contro i fratelli e la madre, avrebbe minacciato di ucciderli tutti. I due fratelli, a quel punto, hanno tentato di disarmarlo ma il 54enne li avrebbe morsi alle mani, colpendo il più grande al capo con il calcio della pistola.

Allontanatosi da casa a bordo della sua auto, il 54enne è stato intercettato dopo circa un’ora dai militari mentre faceva rientro a casa. Ai carabinieri ha consegnato spontaneamente l’arma, del tipo a salve, che è stata sequestrata. Per lui è scattata la denuncia per lesioni personali e l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.