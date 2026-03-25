Serradifalco. Per il Mercoledì Santo l’associazione Pier Giorgio Frassati propone “La Passione di Cristo”

SERRADIFALCO. L’Associazione Culturale “Pier Giorgio Frassati” di Serradifalco, comunica che la macchina organizzativa della tradizionale rappresentazione sacra de “La Passione di Cristo” è già pienamente avviata, a conferma dell’impegno e della dedizione che ogni anno rendono possibile uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della tradizione locale. L’evento si svolgerà il mercoledì santo 1 aprile 2026 a Serradifalco con il seguente programma:

– ore 18.30 il corteo storico muoverà dal piazzale antistante la Scuola Media “F. Polizzi” – angolo con Via Don Bosco, per poi snodarsi per la via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via De Gasperi, Via Chiarelli, C.so Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Duca, piazza Madrice, Piazza Aldo Moro per giungere in piazza San Francesco.

Durante il corteo uno dei momenti di maggiore suggestione è rappresentato dalla rievocazione della presenza dei milites della Legio X Fretensis, (di stanza in Giudea ai tempi della Passione) che, con la loro imponenza scenica e i comandi impartiti in lingua latina, contribuiscono a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, capace di trasportare il pubblico in un tempo lontano e carico di significato.

– Giunti in piazza San Francesco si entrerà nel vivo delle rappresentazioni. Su quattro palcoscenici, di cui uno naturale del sagrato della chiesa San Francesco, le scene si svilupperanno in un continuum temporale fedele alla narrazione dei fatti accaduti, accompagnando lo spettatore lungo un percorso coinvolgente e senza interruzioni, che restituisce con intensità e coerenza i momenti salienti della Passione.

– Dopo la scena finale della “disperazione di Giuda”, si darà avvio alla lunga e mesta “Via Dolorosa” che vedrà Cristo con la Croce percorrere la Via Duca segnato dalle cadute lungo il cammino verso il Calvario.

La sacra rappresentazione, che coinvolge circa 90 partecipanti tra attori e comparse, rappresenta, da oltre un trentennio, un immancabile appuntamento delle tradizioni di Serradifalco di cui è fiore all’occhiello e costituisce l’appuntamento irrinunciabile che segna simbolicamente l’inizio di tutti i riti e le tradizioni legate alla Pasqua del nostro paese.

L’Associazione si fa garante del mantenimento e della valorizzazione di questa tradizione per la comunità tutta, ponendo maggiore attenzione nella trasmissione alle nuove generazioni – custodi futuri dell’identità culturale della nostra comunità – di passione e dedizione, necessari affinché la tradizione del mercoledì santo non si perda nel tempo.

All’Amministrazione Comunale, all’Ufficio Tecnico, alla Polizia Municipale e alla Pro Loco di Serradifalco, l’Associazione intende rivolgere vera gratitudine per la fattiva collaborazione e la disponibilità dimostrata nella gestione e pianificazione dell’evento.

Alle attività commerciali, produttive e di servizi presenti sul territorio che supportano con il loro contributo l’iniziativa, rivolge un sentito ringraziamento e profonda riconoscenza.

La collaborazione e il supporto di tutti sono condizioni imprescindibili per il mantenimento e per la valorizzazione delle tradizioni del nostro paese.

Riteniamo, da sempre, che la manifestazione rappresenti un volano di sviluppo legato al micro-turismo che tanto può e deve fare per i nostri territori. Rivolgiamo a tutti gli abitanti dei paesi viciniori un caloroso invito a partecipare allo spettacolo, unico nel suo genere in tutta la Sicilia, e lasciarsi coinvolgere dalle intense emozioni che solo questa suggestiva rappresentazione riesce ad offrire.