Serradifalco. Il talentuoso violinista Riccardo Palmeri vince il Concorso Internazionale “Massimo Marin” 2026 in Piemonte

SERRADIFALCO. Riccardo Palmeri, il talentuoso violinista, il golden boy della musica serradifalchese, ha vinto il Concorso Internazionale di violino “Massimo Marin” 2026 a Ciriè in provincia di Torino.

Una vittoria “condita” dalla conquista di ben due borse di studio. Il 14enne figlio d’arte serradifalchese (il padre Fabio è oboista, mentre sua madre Barbara Rosana è flautista) ha sbancato nella sua categoria in un concorso che vedeva ai nastri di partenza i migliori giovani talenti della musica classica italiana.

Il concorso è intitolato all’indimenticato violinista e storico docente del Conservatorio di Torino Massimo Marin, ed è organizzato da Francesca Raimondi ed Elena Saccomandi con il supporto dell’Associazione Musicampus. Un concorso che si distingue nel panorama violinistico internazionale per la sua apertura a un pubblico ampio e inclusivo che accoglie cinque fasce d’età con tanti violinisti provenienti anche dall’Estero.

Riccardo Palmeri ha offerto una superba interpretazione che ha letteralmente conquistato la commissione che non ha avuto esitazione alcuna ad assegnargli il primo premio assoluto nella sua sezione per la gioia non solo dei genitori che lo hanno seguito sino in terra piemontese, ma anche dei fratelli del padre, ovvero gli zii Salvatore (fagotto) e Angelo (oboe), e dello stesso cugino Gabriele Palmeri anche lui oboista di fama.