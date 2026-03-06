Serradifalco. Il Paese è stato inserito nell’elenco dei Comuni montani

SERRADIFALCO. Un traguardo storico per Serradifalco che è diventato Comune montano. Ad annunciarlo è stato il vice sindaco Basilio Martino. “A seguito dei nuovi criteri definiti dalla Legge 131/2025 e della successiva conferma ministeriale di febbraio 2026, Serradifalco è stata ufficialmente inserita nell’elenco dei Comuni Montani.

Questo riconoscimento, frutto di un costante impegno istituzionale, non è solo un titolo formale, ma rappresenta una svolta strategica per il futuro del nostro territorio e per l’economia delle nostre famiglie”.

L’inserimento ufficiale, ratificato proprio in queste settimane, apre le porte a nuove e importanti opportunità:

Agevolazioni Fiscali: Accesso a esenzioni e riduzioni d’imposta specifiche (fondamentali, ad esempio, per il settore agricolo).

Fondi per lo Sviluppo: Potremo attingere alle risorse del FOSMIT (Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane) per contrastare lo spopolamento e migliorare i servizi.

Sostegno alle Imprese e ai Giovani: Nuovi incentivi per chi decide di investire, aprire un’attività o ristrutturare casa nel nostro borgo.

Tutela dei Servizi: Maggiori garanzie e tutele per il mantenimento di scuole, trasporti e presidi sanitari locali.